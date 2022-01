Pesca abusiva di ricci di fronte la costa di Marsala, interviene la Guardia Costiera

Nuovo episodio di pesca abusiva di ricci di mare nelle acque marsalesi. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri: presso gli uffici della Guardia Costiera di Marsala è giunta una segnalazione telefonica in cui si comunicava la presenza di alcune persone intente a svolgere l’attività di pesca abusiva di ricci nella zona del lungomare antistante le Cantine Florio. In conseguenza di ciò, il comando ha disposto l’invio di una pattuglia via terra. Non appena è stata notata la presenza dei militari, i pescatori di frodo hanno abbandonato circa 300 esemplari di ricci all’interno degli appositi cestelli, dandosi alla fuga. Il quantitativo è stato immediatamente sequestrato e rigettato in mare perché ancora vivo ed in buono stato. La Guardia Costiera di Marsala, con l’occasione, ricorda che la pesca sportiva/ricreativa del riccio di mare prevede una quantità massima di 50 esemplari per singolo pescatore. Nel periodo di maggio e giugno la raccolta dei ricci di mare è vietata per il fermo biologico.