Coronavirus in Italia, boom di guariti ma i decessi sono da record. In Sicilia 7.516 nuovi casi

Per il secondo giorno consecutivo, in Italia, i guariti superano i contagi nelle ultime 24 ore. Tuttavia, desta ancora grande preoccupazione il numero dei decessi riconducibili al Covid-19.

Sono 186.740 i nuovi casi a fronte di 231.500 guarigioni. Di conseguenza, gli attuali positivi in Italia sono 2.689.166 e il tasso di positività scende al 13,4%.

Come dicevamo, a destare allarme è il dato riguardante i decessi (468) che dalla scorsa primavera non era così alto. Complessivamente le vittime della pandemia in Italia, dall’inizio dell’emergenza, sono 144.343, in base a dati diffusi dal Ministero della Salute. Rispetto al bollettino precedente, aumentano anche i ricoveri (+165, di cui 9 in terapia intensiva).

Lombardia (28.372), Veneto (24.312) e Piemonte (18.656) sono le regioni con più contagi giornalieri.

In Sicilia, i casi delle ultime 24 ore sono stati 7.516, a fronte di 1.935 guariti. Gli attuali positivi salgono a 220.293. I 71 decessi conteggiati dall’assessorato regionale alla salute sono riferibili, ancora una volta, a giornate diverse: 1 il 25 gennaio, 16 il 24, 25 il 23, 15 il 22, 11 il 21, 3 il 20. I ricoverati sono 1622, di cui 158 in terapia intensiva.

Tre le province dell’isola, il dato più elevato dei nuovi contagi si conferma a Catania (1640) e Palermo (1461). Sotto quota mille, Ragusa (916), Messina (857), Siracusa (832), Agrigento (702), Caltanissetta (569), Trapani (420), Enna (119).