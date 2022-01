Segnali di ripresa per il Marsala Futsal ma zero punti a Termini

Il Marsala Futsal, nonostante importanti segnali di ripresa sul piano del gioco, con il punteggio di 4 a 2, esce sconfitto dal campo del Real Termini.

Dodicesima giornata, la prima di ritorno, del Campionato regionale di serie C1 di Calcio a 5. Gara piacevole e aperta tra due formazioni ampiamente rimaneggiate. Decisamente meglio il Marsala, rispetto alle ultime uscite stagionali tra campionato e coppa. Ai punti, la formazione azzurra avrebbe senza dubbio meritato qualcosa in più, soprattutto per le numerose occasioni avute nel corso del secondo tempo.

A fare la differenza sul risultato il goal a freddo, su un dubbio calcio di rigore, realizzato da Hamici che al primo minuto, ha spianato la strada ai padroni di casa che hanno poi trovato il raddoppio al 20° minuto, ancora con Hamici. Nella ripresa il Marsala, decisamente più intraprendente colleziona palle goal ma a ad andare a segno è ancora la formazione termitana con Lucchese che porta il punteggio sul 3 a 0.

I ragazzi di Anteri non si danno per vinti e trovano il goal con Milazzo, assistito da Pizzo, al 43° e con Foderà, da calcio d’angolo, al 49°. Ancora un paio di occasioni sprecate per il Marsala ma la 60° ancora Lucchese mette la parola fine sul match, spingendo in rete il pallone del quattro a due definitivo.

La situazione in classifica per il Marsala non è di certo positiva con soli quattordici punti all’attivo, appena fuori dalla zona play-out.

Così Mister Anteri ha commentato nel dopo gara: “Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, di gran lunga migliore rispetto a quella della settimana scorsa in coppa, peccato solo per la sconfitta, dobbiamo essere più concreti sotto porta. In settimana bisogna lavorare bene e tanto per prepararsi al meglio alla final four della fase regionale di Coppa Italia che sabato prossimo, vedrà la formazione lilybetana impegnata sul neutro di Messina a contendersi il trofeo”.

Il tabellino della gara

Real Termini: D’Alba, Isgrò, Mantia, Luccese, Hamici, Siragusa, Sanna, Cortese, Dominio, Biesim Napoli. Allenatore Vincenzo Marsala;

Marsala Futsal: Buffa, Pellegrino Gabriele, Foderà, Perrella, Secco, Costigliola, Pizzo, Sammartano, Milazzo. Allenatore Marco Anteri;

Arbitri: Filippo Pancrazi della sezione di Ragusa e Luigi Federico Barbagallo della sezione di Acireale;

Marcatori: 2’ su rig. e 19’ Hamici (R), 39’ e 60’ Lucchese (R), 43’ Milazzo (M), 49’ Foderà (M);

Ammoniti: 7’ Perrella (M); Napoli (R).