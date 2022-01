Marsala, incidente stradale in corso Calatafimi

Incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 23 gennaio in Corso Calatafimi a Marsala.

A scontrarsi sono state una Fiat 500 che si immetteva sulla strada principale da una arteria secondaria e una moto Yamaha Tmax.

Come accade in quesati casi ad avere la peggio il giovane che era alla guida della moto che avrebbe riportato un trauma facciale. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro al Sant’Antonio Abate di Trapani, L’automobilista che era alla guida della vettura non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Sul posto gli uomini del comando della Polizia Municipale, per i rilievi e la dinamica dell’incidente, e i sanitari del 118.