Attivazione del percorso sperimentale dell’indirizzo Tecnico Turismo quadriennale all’ITET “Garibaldi”di Marsala

Un momento di grande crescita per l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi”di Marsala.

Dopo l’approvazione di un indirizzo tutto nuovo per il territorio, Tecnico SISTEMA MODA, legato alla moda e dell’imprenditoria del settore, apripista a nuove competenze tecnologiche legate alla creatività nella moda, fiore all’occhiello del Made in Italy, ecco un nuovo traguardo importante.

L’ITET “Garibaldi”, con Nota USR Sicilia n.7 del 21 gennaio 2022, ha visto l’approvazione del suo progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale di istruzione, nel caso specifico l’indirizzo Tecnico Economico Turismo quadriennale.

Si tratta di un percorso di eccellenza che vuole premere l’acceleratore su competenze tecniche legate all’impresa turistica e alla promozione del territorio. Il turismo post pandemia sarà diverso, richiederà innovazione, nuovi approcci, competenze professionali all’altezza delle nuove esigenze, hard skills e soft skills più complesse e strutturate, al passo con i tempi. L’evoluzione delle tecnologie ha fatto sentire i suoi effetti sulla domanda e sui modelli di business delle imprese, non solo turistiche. E se la tecnologia permette di automatizzare sempre di più alcune attività e processi, è vero anche che servono sempre più figure che sovrintendano a queste attività con una rinnovata competitività che deve passare dall’efficienza e dalla capacità di innovare, lavorarare in team , essere pro-attivi, creare relazione, rinnovarsi e adattarsi ad un ambiente che evolve molto rapidamente, specialmente nel settore turistico dove le novità digitali trovano sempre uno spazio quasi immediato di applicazione.

“Noi siamo sicuri che il Turismo sia davvero un ottimo e sicuro volano per la nostra economia- dice la Dirigente dell’ITET “Garibaldi”, Loana Giacalone”– Deve esserlo per forza in un territorio che ogni giorno ci stupisce per le sue straordinarie potenzialità naturali, culturali, enogastronomiche. Occorre però investire in competenze legate ad un marketing del turismo efficace, ad uno storytelling capace di interpretare attese e bisogni del turista, declinandone le diverse inclinazioni. Fare turismo non è improvvisazione. E’ realtà economica. Significa fare impresa. E solo un istituto Tecnico Economico con un suo specifico indirizzo Turismo può farlo. Perché aggancia competenze tecniche, stili laboratoriali efficaci, strategie di marketing, collaborazioni importanti con Università e Impresa, metodologie innovative.

Se poi a tutto ciò si aggiunge un percorso di studi più snello, più agile, in linea con gli standard europei, capace di immetterti nel mondo del lavoro e/o dell’Università, un anno prima, in quattro anni, senza sacrificare in nessun aspetto il Curricolo del tradizionale percorso quinquennale, perchè no?”