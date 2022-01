Polizia di Stato: in Provincia arrivano più unità di personale

La direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, ha rappresentato un incremento di qualche unità presso la Questura di Trapani per quanto riguarda la figura dei funzionari.

Dal 7 agosto 2020 al 21 gennaio 2021 e dal 31 luglio scorso ad oggi, sono stati aggregati due funzionari con qualifica fino a commissario capo per il fenomeno della migrazione.

Per quanto riguarda il ruolo degli ispettori, nel 2021, per i servizi di vigilanza dei cittadini stranieri, sono state aggregate 27 unità e 4 unità al termine del 13° corso di formazione per vice ispettori.

Inoltre, al termine del 15° corso di formazione per vice ispettori di Polizia di Stato, con decorrenza dal 5 febbraio 2022, verranno assegnate 4 unità alla Questura, due al Commissariato di Marsala, due in quello di Mazara e uno al gabinetto della polizia scientifica provinciale.

Infine per la figura di sovrintendente, di assistente e agente, c’è stato un incremento di 8 unità in Questura tra luglio 2021 e novembre dello stesso anno.