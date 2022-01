Guasti e disservizi a Ragalia, Marsala Coraggiosa chiede attenzione alla Giunta Grillo

Il movimento Marsala Coraggiosa chiede maggiore attenzione all’amministrazione Grillo per le periferie. In particolare si fa portavoce di diverse segnalazioni da parte dei cittadini del quartiere Santi Filippo e Giacomo, in merito alla perdita di acqua nei pressi dell’antica Casa dell’acqua di Ragalia.

“Prima delle festività natalizie – scrive il responsabile periferie Antonino Angi – abbiamo visto operai intervenire e sembrava che fosse stato posto rimedio al guasto ma, subito dopo poche ore, il problema si è ripresentato. Tutto ciò comporta che la via principale del quartiere è continuamente allagata da questa fuoriuscita dell’acqua che, a causa della pendenza stradale, giunge fino alla SS 115.

Tutto ciò è inaccettabile, se si pensa che in tanti abbiamo segnalato e anche in consiglio comunale, un consigliere di opposizione ha portato a conoscenza l’amministrazione del problema suddetto”.

Marsala Coraggiosa denuncia anche l’abbandono del “Giardino delle pari opportunità”, realizzato all’interno dell’antica Casa dell’acqua e oggi completamente abbandonato, con sterpaglie e rovi che hanno invaso gli spazi fruibili, così come della villetta di Ragalia, bonificata e illuminata per la prima volta, dopo trent’anni, nel 2017, e oggi nuovamente senza luce a causa di un guasto e in stato di abbandono. Guasto da mesi anche il semaforo di contrada Ragalia, subito dopo la stazione dei Carabinieri di Santi Filippo e Giacomo, all’incrocio con la statale: “L’incrocio – si legge nella nota – è molto pericoloso, a maggior ragione, in questo periodo in cui lo Scorrimento Veloce è chiuso e i mezzi pesanti, le ambulanze e tutti gli automezzi affluiscono sulla Statale, passando per quell’incrocio con un semaforo non funzionante da mesi. Vorremmo ricordare al Sindaco e alla sua amministrazione che le periferie meritano attenzione sempre e non solo durante le campagne elettorali; la stessa attenzione che si presta al centro città”.