Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto, Berlusconi sarà fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto proseguendo gli incontri, la certezza che ho è che il centrodestra ragionerà e voterà compatto dall’inizio alla fine. Il ruolo di Berlusconi è e sarà sarà fondamentale. Ci sono ottimi riscontri e sono fiducioso”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Roma. Quindi sul caro bolletta, ha aggiunto: “Stiamo pressando perchè arrivi nei prossimi giorni il decreto bollette, qualcuno pensa che ho l’ossessione per le bollette ma non è una ossessione di Salvini ma di milioni di italiani, soprattutto imprese. Il prossimo decreto contro il caro energia sarà destinato interamente a chi ha le imprese con rateizzazione, blocco aumenti e richiesta alle aziende che producono e vendono di limitare i profitti e alcuni interventi a livello europeo. L’energia sta rischiano di diventare un’emergenza nazionale e rischia di mettere in mezzo a una strada centinaia di migliaia di lavoratori e far chiudere migliaia di aziende”. “Il pressing della Lega spero che trovi un primo e significativo contributo di almeno 5 miliardi, anche se ricordo che alle imprese costerà almeno 30 miliardi, però i 5 miliardi possono essere un primo passo”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).