Presidenziali, le associazioni femminili di Marsala: “E’ tempo delle donne”

In occasione delle prossime elezioni presidenziali, le Associazioni Femminili di Marsala intendono fare conoscere il loro pensiero.

Scrivono ANDE, CIF, Fidapa, Il Centro Antiviolenza “La Casa di Venere”, l’Associazione Metamorfosi e il CPO dell’Ordine degli Avvocati: “Il nostro non è un appello di parte: non di quella parte che, comunque, è l’altra metà del cielo, sic et simpliciter; non di questo gruppo politico, o di quella parte partitica o di quella coalizione nella quale siamo state militanti. Piuttosto si parte da una domanda: perché in quel ruolo si deve essere una persona di un determinato sesso? Risposta: perché è sempre stato così! Affermazione vetero-testamentaria. Dobbiamo mirare ad una democrazia paritaria. Per l’Italia è un’esigenza esprimere una Presidente donna. Tempi nuovi e complessi necessitano approcci diversi e persone che abbiano competenze, capacità, autorevolezza e tanta umanità. È il tempo delle donne – affermano -: esse sono un valore aggiunto, perché una donna conosce il mondo delle donne, ma anche quello degli uomini, perché è giunto il tempo di dare concretezza alla tanto ” detta e ridetta” parità di genere; perché pandemia e PNRR richiedono al prossimo Presidente della Repubblica i valori al femminile, sopra tra tutti il concetto di cura, esteso al nostro Paese, alle Istituzioni, alle persone, all’ambiente, alle ricerca della pace”.