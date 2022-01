Green Pass base, scatta per parrucchieri e estetisti

Scatta da oggi, 20 gennaio, anche in Sicilia l’obbligo di green pass base per accedere da parrucchieri e centri estetici.

Parrucchieri e centri estetici si stanno organizzando per effettuare i controlli, ma soprattutto per avvisare in anticipo la loro clientela tramite tutti i canali disponibili: Whatsapp, sms e social.

Per accedere basta il green pass base, ovvero un tampone rapido o molecolare con esito negativo, quindi non ci vorrà per forza solo il vaccino.

Il Presidente nazionale di Confesercenti Immagine e Benessere, Sebastiano Liso torna a chiedere aiuti concreti allo Stato, vista la situazione di quasi lockdown con le città semideserte: “Gli affitti non diminuiscono, così come i costi di applicazione dei protocolli di sicurezza e del materiale monouso; per non parlare degli aumenti di elettricità e gas, una situazione davvero insostenibile”.

Al momento peraltro il Governo pare stia pensando a fondi pari a un miliardo ma sempre troppo pochi per far fronte ai danni subiti dalla pandemia.