Madonna della Cava, il messaggio del Vescovo Mogavero a Marsala: “Camminiamo insieme”

Il Vescovo Domenico Mogavero, ha speso parole di vicinanza alla comunità marsalese in vista della giornata della solennità della Madonna della Cava, patrona principale della Città lilybetana.

Questo il suo messaggio: “L’annuale celebrazione della festa di Maria SS della Cava riavvicina i cittadini e i fedeli in particolare, alla Celeste Patrona, attendendo da lei conforto e speranza. Il tempo che viviamo non consente di guardare con serenità ai prossimi mesi e questo ci spinge ad affidarci a Dio, per intercessione della ‘tutta santa’ Madre di Dio. A lei chiediamo di accompagnarci nel cammino della vita, oggi più che mai irto di insidie e di pericoli. In particolare domandiamo di illuminare e consigliare tutti ad avere a cuore la propria salute e l’incolumità del prossimo – scrive Monsignor Mongavero -. Questa esigenza di accompagnamento è avvalorata dall’esperienza di sinodalità alla quale Papa Francesco ci ha chiamati. Se fare sinodo significa camminare insieme, si comprende bene che ciò non si può attuare se non c’è fiducia in chi ci sta accanto e, soprattutto, se chi condivide il proprio itinerario può mettere a rischio la vita dei compagni di viaggio. Sappiamo bene che non è facile camminare insieme, armonizzando esigenze e limiti di ciascuno; conosciamo bene la tendenza a voler fare per conto proprio; abbiamo consapevolezza di quanto sia difficile ascoltare e dialogare, accogliendo i frammenti di verità e di bene che gli altri offrono e ci rendiamo anche conto che queste criticità non consentono di realizzare una vera esperienza sinodale. Ci rivolgiamo, perciò, – dice infine Mogavero -, con preghiera pressante a Maria SS. Della Cava, Patrona di Marsala, affinché ci sostenga con la sua amorevole premura materna perché siano superati tutti gli ostacoli che ci impediscono di camminare insieme e, attraverso un bel percorso di sinodali, si possa ridare slancio alla missione evangelizzatrice della nostra Chiesa”.