Marsala celebra il 19 gennaio la solennità di Maria SS della Cava

Il 19 gennaio Marsala celebra la solennità di Maria SS della Cava, compatrona della Città e protettrice del Corpo della Polizia Municipale.

Il programma dei festeggiamenti, anche quest’anno sobri per via del Coronavirus, sono iniziati lo scorso 10 gennaio e proseguiranno domani. Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 17.30 è prevista l’apertura del Santuario vicino Porticella; alle 9.30 rosario dialettale; ci si sposta poi in Chiesa Madre per il Rosario delle 18.10 e a seguire quello dialettale; alle 19 Santa Messa presieduta da Padre Egidio Canil sul tema “Maria, la Madre della Chiesa e dell’Umanità”.

Il 19, giornata della celebrazione della Madonna della Cava, una serie di messe: alle 8 con Don Cirillo, vice parroco della Chiesa SS Trinità; alle 9 con don Giuseppe Titone, parroco di San Francesco di Paola; alle 10 con don Giacomo Marino, parroco della Chiesa Sant’Anna; alle 11 messa con don Alessandro Palermo, parroco di San Matteo; alle 12, l’affidamento della Città a Maria Santissima della Cava presso l’Atrio del Comune di Marsala; alle 12.15 Santa Messa presieduta da don Antonio Civello, rettore del Santuario della Cava; alle 18.10 Santo Rosario, alle 18.40 Rosario dialettale e alle 19 la Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero concelebrata con i sacerdoti della Città.