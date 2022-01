Coronavirus nel trapanese: casi scendono a picco, 3.058 i guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, lunedì 17 gennaio 2022.

I positivi sono così distribuiti tra i Comuni del territorio: Alcamo 998, Buseto Palizzolo 52, Calatafimi Segesta 184, Campobello di Mazara 418, Castellammare del Golfo 28, Castelvetrano 951, Custonaci 239, Erice 960, Favignana 96, Gibellina 89, Marsala 2.146, Mazara del Vallo 1.109, Paceco 418, Pantelleria 157, Partanna 299, Petrosino 126, Poggioreale 36, Salaparuta 63, Salemi 193, San Vito Lo Capo 178, Santa Ninfa 153, Trapani 2.492, Valderice 419, Vita 18.

Gli attuali positivi in totale nel trapanese sono 12.232 (-1.361), tornano a scendere a picco i dati. Sono 477 i decessi (+10) e 26.001 i guariti, ovvero 3.058 persone che hanno sconfitto il Covid nell’ultimo week end. Molto probabilmente però, c’è stato qualche ritardo nella comunicazione di deceduti e guariti da parte dell’Asp.

Sono 7 i ricoverati in Intensiva (+1), 16 quelli in semi-insensiva (+1), 97 sono i ricoverati in degenza ordinaria (+5), 22 quelli che si trovano in Covid Hotel o in RSA (-1).

Questi i tamponi effettuati (dato parziale): molecolari 616, test per la ricerca dell’antigene 4.617.