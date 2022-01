Rinviate le semifinali di Coppa Italia Eccellenza tra San Ciro e Giorgio e Mazara

La doppia sfida con l’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo (valevole per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza) e il Mazara Calcio, è stata rinviata a data da destinarsi.

Come si apprende dal comunicato ufficiale n. 243 del CR Sicilia della LND, la sfida tra Mazara e Marineo, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia di Eccellenza – originariamente in programma domenica 16 gennaio -, è stata rinviata a data da destinarsi per via delle tante positività al Covid-19.

Rinviata a data da destinarsi per gli stessi motivi anche la gara di ritorno che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 19 gennaio.