Marsala: morto padre Genna, storico parroco della contrada Addolorata

È morto a Marsala don Nicolò Genna, storico parroco della Chiesa Addolorata dell’omonima contrada. A darne comunicazione, è il sito della Diocesi di Mazara del Vallo. A febbraio avrebbe compiuto 80 anni. Ordinato presbitero l’8 luglio 1967, ebbe una formazione religiosa guidato da padre Giuseppe Fedele, parroco della parrocchia Maria Ss. Addolorata: fu padre Fedele a vedere in lui i segni della vocazione sacerdotale e lo avviò al Seminario.

Per alcuni anni fu vice parroco in Chiesa Madre e nello stesso tempo curava pastoralmente la chiesa San Giovanni Maria Vianney ad Amabilina, la chiesa del Boccone del Povero e dei Cappuccini legata alla Casa di riposo S. Giovanni XXIII. Si dedicò presto anche all’insegnamento della religione dell’istituto Agrario. Per più di 40 anni è stato parroco a Maria Ss. Addolorata.

Era malato da tempo e aveva subito anche un’amputazione per il diabete che lo affliggeva da anni.

«Si è dedicato con generosità alla sua gente avvicinandola soprattutto con la benedizione delle case e con la vita sacramentale – ricorda padre Giuseppe Ponte – un’opera di Apostolato che culminava ogni anno con una grande festa popolare in onore della Patrona».

I funerali saranno celebrati lunedì 17 gennaio, alle ore 16.30, presso la Chiesa Madre di Marsala.