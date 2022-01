Direzione PD su Quirinale, Giacalone: “Figura di spessore. Irresponsabile candidare Berlusconi”

Alla riunione della Direzione Nazionale del Partito Democratico e dei Gruppi Parlamentari, con l’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Repubblica, è intervenuto anche il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, in qualità di componente della Direzione dem.

Queste le prime parole del primo cittadino: “Il partito è unito e compatto. Daremo pieno mandato al Segretario Enrico Letta per dialogare a 360 gradi con tutte le forze politiche, al fine di individuare una candidatura di alto spessore istituzionale, etico e morale. Giudichiamo irresponsabile la scelta del centro destra di candidare Silvio Berlusconi. Molto apprezzato e commovente, infine, il gesto di intitolare la sala riunioni della sede del Nazzareno a David Sassoli. La sua eredità ci darà grande forza in questo momento cruciale per il nostro paese e per gli anni avvenire“.