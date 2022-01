Trapanese 53enne muore in un incidente a Bassano del Grappa

Un uomo originario di Trapani, è deceduto nelle scorse ore dopo un incidente avvenuto nel Nord Italia. A perdere la vita è il 53enne Calogero Alain Alongi che da diverso tempo vive a Bassano del Grappa, in Veneto.

E’ in viale Vicenza che è avvenuto lo schianto tra una vettura e una moto e ad avere la peggio è stato Alongi, muratore e padre di due giovani.

L’uomo era a bordo della sua moto quando una Lanca Musa condotta da un anziano, ha impattato con il mezzo, facendo aprire a metà il casco di Alongi.

Gli operatori sanitari dell’ospedale San Bassiano non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. I rilievi, con le indagini, sono stati affidati agli agenti della polizia locale dell’Unione Bassanese. Dell’incidente mortale è stata avvisata anche la procura di Vicenza: il pm Luigi Salvadori ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel registro degli indagati, quale atto necessario, verrà iscritto l’81 anni G. F. L’anziano, sotto shock ed è rimasto a disposizione degli inquirenti per l’intera durata dei rilievi.