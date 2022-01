Al Cinema Golden di Marsala “Sing 2” e “Belli Ciao” con Pio e Amedeo

Il Cinema Golden di Marsala questa settimana ospita una doppia programmazione. Alle ore 17 verrà proiettato il film d’animazione “Sing 2”. Bustere il suo straordinario gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita, il porcospino rocker Ash, il gorilla Johnny, l’elefante Meena e il porcellino Gunter, dovranno riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, diretti dallo spietato lupo Jimmy Crystal.

Alle 18.30 e alle 20 (il sabato e la domenica anche alle ore 22), arriva in sala il film “Belli Ciao” con il duo comico Pio e Amedeo per la regia di Gennaro Nunziante. Pio e Amedeo interpretano due amici insieme sin dall’infanzia e che sembravano inseparabili. A dividerli è stato il post maturità, quando ognuno dei due ha dovuto scegliere la strada da percorrere per il futuro. Pio decide di andare a Milano nella speranza di entrare nel mondo della finanza, mentre Amedeo resta al Sud per lavorare in ambiente medico. Ma Pio e Amedeo sono destinati a incontrarsi di nuovo e ciò accade dopo anni, quando il paese ha bisogno di un finanziamento. L’unica banca disposta a concederlo è quella di Pio, ormai non solo milanese d’adozione, ma divenuto anche un manager importante.