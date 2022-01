Trapani: straniero denunciato, stava rubando materiale ferroso

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato un cittadino straniero di 37 anni per il reato di tentato furto aggravato.

La pattuglia, operante in un piccolo centro limitrofo al capoluogo, nell’espletamento di un normale servizio di perlustrazione sorprendevano l’uomo, in atto sottoposto all’obbligo di dimora per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in uno stabile affidato al comune ma al momento non utilizzato mentre aveva già smontato ed accantonato pezzi di rubinetteria e materiale ferroso. A seguito degli atti di rito i militari dell’Arma riconsegnavano la refurtiva all’avente diritto.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.