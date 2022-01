All’Impero prorogato l’hub, vaccini per tutti gli studenti

E’ di stamani, come abbiamo scritto, l’ampliamento alla fascia 5-11 anni per la vaccinazione presso l’hub vaccinale che è stato allestito al Teatro Impero di Marsala.

E’ di poco fa, la decisione dell’Asp di far rimanere ancora nella disponibilità dell’Asp i locali del Cine Impero, che la Giunta Grillo ha concesso per incrementare la vaccinazione della popolazione scolastica. Sarà prorogato, infatti, il contratto per l’uso dell’Impero al fine di facilitare il necessario servizio.

Una collaborazione istituzionale tra Comune di Marsala e Azienda Sanitaria che proseguirà oggi – dalle ore 14 alle ore 19 – con le vaccinazioni degli studenti delle scuole primarie (5/11 anni) e secondarie nel punto vaccinale allestito all’Impero, e non più al Campus Biomedico dell’Ospedale.

Per i giorni a seguire l’attività vaccinale per la fascia d’età 5/17 anni, anche in modalità open, si svolgerà sempre al Teatro Impero dalle ore 9 alle 19.

L’Asp precisa inoltre che la vaccinazione scolastica sarà comunque garantita anche ai soggetti che hanno superato l’età indicata (17anni), ma che frequentano la scuola.

Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche al vaccino, l’Asp sottolinea l’importanza di recarsi nei punti vaccinali con la necessaria documentazione già compilata e con un solo accompagnatore per evitare assembramenti.

La modulistica va scaricata dal sito aziendale http://www.asptrapani.it.