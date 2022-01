Coronavirus in Italia, superata quota 200 mila contagi. In Sicilia +14.269

Il Covid-19 brucia di giorno in giorno record su record in Italia. Per la prima volta è stata infatti superata la soglia dei 200 mila contagi giornalieri sull’intero territorio nazionale. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 219.441, con 198 decessi e 46.770 guarigioni. Complessivamente gli attuali positivi in Italia sono 1.593.579. Tasso di positività al 19,23%. I ricoverati complessivi tra le 20 regioni sono oltre 13827, di cui 1467 in terapia intensiva.

La Lombardia, con 52.693 nuovi casi, si conferma la regione con i numeri più alti. A seguire Emilia Romagna (38.528), Veneto (18.129), Toscana (17.286), Campania (16.512).

Numeri da record anche per la Sicilia, che doppia i contagi di ieri arrivando a 14.269, a fronte di 19 deceduti e 1.332 guariti. Gli attuali positivi nell’isola sono adesso 80.116. I ricoverati sono 1.063, di cui 119 in terapia intensiva e 944 in degenza Covid ordinaria.

Tra le nove province siciliane, il dato più elevato si registra a Catania (3377) e Palermo (3210). Poi Siracusa (1546), Messina (1502), Ragusa (1195), Caltanissetta (1149), Trapani (1075), Enna (716), Agrigento (499).