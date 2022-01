Raggiunto l’accordo con le farmacie, le mascherine Ffp2 costeranno 0,75 centesimi

La struttura commissariale, con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti, ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita delle mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro ciascuna.

L’accordo – spiegano dall’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema della tessera sanitaria.

Proteggono con una percentuale molto alta. Molto più alta di quelle chirurgiche ed è per questo che le mascherine Ffp2 vanno indossate per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.