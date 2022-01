Covid: altri 68mila casi, scende il tasso di positività. Aumentano i ricoverati in Sicilia

Nelle ultime 24 ora in Italia sono stati registrati 68.052 contagi da Covid e e 140 morti.

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.

Altri 4.384 positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato, calcolato su un totale di 25.286 tamponi processati, emerge dal report quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 17,3%. La provincia di Catania è quella che ha fatto registrare l’aumento più considerevole, con 1.090 Nuovi casi tra ieri e oggi. Seguono Palermo (888) e Siracusa (586). I decessi segnalati oggi sono 16, ma soltanto quattro riferibili alle ultime 24 ore. Tra ieri e oggi, inoltre, 284 guarigioni. Il numero degli attuali positivi continua a salire: ad oggi sono 55.380, 4.084 Più di ieri. Aumentano anche i ricoverati: ieri erano 918, oggi sono 984, di cui 112 in terapia intensiva: 66 in più