Contributo accompagnamento disabili, al Comune di Marsala c’è un avviso

L’Assessorato ai Servizi sociali, diretto da Giuseppe D’Alessandro, comunica l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso che fissa modalità e termini per richiedere il contributo economico per il servizio accompagnamento disabili ai centri di riabilitazione. Alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31383 del sito istituzione è pubblicato il modello di domanda che potrà essere presentata – in qualsiasi periodo del 2022 – dall’interessato o dal suo genitore/tutore, purché residenti nel Comune di Marsala da almeno un anno.

Le istanze verranno esaminate ed istruite dal settore “Servizi alla Persona”, nel rispetto della graduatoria predisposta sulla scorta del valore ISEE posseduto e nei limiti degli stanziamenti disponibili, secondo le priorità indicate nell’Avviso. Come da Regolamento in vigore, il servizio sarà assicurato dal Comune di Marsala in forma indiretta, mediante liquidazione di un contributo – onnicomprensivo e a titolo di rimborso – a quanti raggiungono con mezzo proprio il centro riabilitativo per i disabili.