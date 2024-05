Rubati 8 chilometri di cavi elettrici, il litorale sud di Marsala al buio

A causa del furto di cavi elettrici sul Lungomare Mediterraneo, resterà priva di illuminazione il tratto di litorale provinciale sud che dall’incrocio con via Tripoli giunge in prossimità dell’ex Lido Pakeka. Lo comunica il servizio Pubblica Illuminazione del Comune di Marsala che, stamani, ha verificato il danno e reso noto l’accaduto all’Amministrazione Grillo: “Questo ignobile gesto non solo compromette la sicurezza dei cittadini ma arreca un danno significativo all’intera comunità. Riteniamo inaccettabile che alcuni individui mettano a repentaglio il benessere collettivo per il proprio guadagno illecito. Come sempre, siamo determinati a collaborare con le Autorità competenti per individuare e perseguire i responsabili di questo crimine e adottare misure concrete per prevenire episodi simili in futuro. Ribadiamo il nostro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini, nonché preservare il patrimonio pubblico dalla vandalizzazione e dal deterioramento”.

Subito dopo la denuncia alle Forze dell’Ordine, l’assessore Ivan Gerardi ha effettuato un ulteriore sopralluogo con i tecnici comunali per avviare le procedure di ripristino che, purtroppo, richiederà diversi giorni. Come si legge nelle denuncia presentata al Comando dei Carabinieri, i cavi rubati sono quasi 8 chilometri, con un danno economico per il Comune di circa 150 mila euro.