Alcamo Co.art, un Protocollo d’Intesa per la promozione dell’atelier creativo

Il Comune di Alcamo, nell’ambito Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, è beneficiario del contributo UE per il progetto “Co.Art, LES BOUTIQUES DE L’ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL” che si propone di rinnovare il settore Artigianale attraverso: innovazione nei processi di marketing; innovazione dei processi di formazione; innovazione dei processi produttivi.

In particolare, il Co.art potrà raggiungere questo obiettivo attraverso gli Atelier Creativi, laboratori attrezzati per formare idee progettuali a sostegno delle PMI o/e degli artigiani, sviluppando la creatività e la cooperazione degli attori pubblici e privati del settore, unendo abilità artigianali con abilità industriali, competenze di tecnici e manager con quelle di tecnici e artigiani. Puntare sulla formazione oggi è fondamentale non solo per accedere al mondo del lavoro, ma in generale, per favorire i processi di scelta delle nuove generazioni.

La manifestazione di interesse – cui possono partecipare associazioni di categoria, centri di ricerca, università, organizzazioni del terzo settore, ordini professionali, associazioni, fondazioni, enti pubblici, operanti sul territorio, che saranno di supporto all’Ente per lo svolgimento delle attività connesse allo sportello informativo – invita a sottoscrivere un protocollo d’intesa per la presenza operativa, visibilità e promozione dell’Atelier creativo Co. Art per attivare corsi di formazione, orientamento e supporto per artigiani, futuri artigiani, studenti delle scuole superiori e dell’università, per sviluppare capacità imprenditoriali attraverso l’innovazione tecnologica e offrire un servizio di informazione per nuove imprese artigianali, attraverso la valorizzazione di idee progettuali innovative.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Email: comunedialcamo.protocollo@pec.it, entro le ore 13:00 del 13/01/2022 pena la non considerazione della stessa, oggetto della pec: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ACLAB 2021.