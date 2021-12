La rassegna “’A Scurata” alla BIT di Milano, a Palazzo Fici la presentazione di video e marchio

Un marchio nuovo di zecca e un video che rappresenterà la Rassegna “‘A scurata – Memorial Enrico Russo” alla B.I.T. di Milano saranno presentati a Marsala, il prossimo 28 dicembre alle ore 18:00. Il video avrà il compito di raccontare nella nota Fiera B.I.T., che si svolgerà a MILANO dal 13 al 15 febbraio 2022, nei padiglioni di Fiera milanocity, il progetto artistico che ha scelto di unire la bellezza del tramonto marsalese alle performance delle eccellenze “made in Sicily” protagoniste della kermesse realizzata dal MAC – Movimento artistico culturale città di Marsala.

Sia il marchio che il video sono stati realizzati da Manolo Linares.



La presentazione si inscrive all’interno dell’evento promosso dall’Amministrazione comunale dal titolo: “Raccontiamo la nostra terra” con Alessio Piazza, artista già in cartellone nella IV Rassegna che si è tenuta all’interno della storica Salina Genna, sul palco green “Pellegrino 1880”, che prende il nome dal main sponsor della manifestazione e che ha accolto le performance a pelo d’acqua, in una vasca di salina, con una scenografia irripetibile: il tramonto sulla riserva naturale dello Stagnone.



Con l’occasione saranno presentati a Palazzo Fici due appuntamenti “Pre-Scurata”, assaggi di quel che sarà la V edizione della Rassegna.



In particolare il prossimo 11 marzo alle ore 21:00 il jazz di Aldo Bertolino, trombettista e compositore, sarà protagonista di un concerto nel centro culturale Otium, in via XI Maggio, nel cuore di Marsala.



Il 19 giugno 2022 sarà la volta del “Solstizio d’estate – Isola Santa Maria”. L’isoletta nel cuore dello Stagnone diverrà palcoscenico di una performance che celebrerà la rinascita della natura che si apre alla primavera. Una rinascita all’insegna della bellezza e dell’arte che si percepisce necessaria per tutti noi, dopo oltre due anni di pandemia. L’appuntamento è alle 16,30 per l’imbarco, ma lo spettacolo inizierà alle ore 18:30.



L’appuntamento con la V edizione della rassegna “’A Scurata – Memorial Enrico Russo” è invece per i mesi di Luglio e Agosto spettacoli presso Teatro a mare “Pellegrino 1880”.



I dettagli saranno forniti il 28 dicembre. La stampa è invitata a partecipare.