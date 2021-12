Zona arancione in Sicilia per altri sei Comuni

Crescono i contagi e aumentano le restrizioni e le misure di contenimento in 6 Comuni siciliani, che dalla vigilia di Natale saranno in zona arancione. A disporlo è stato il presidente della Regione Nello Musumeci, che ieri ha firmato un’apposita ordinanza su proposta del Dipartimento regionale dell’Asoe. Si tratta di Butera (in provincia di Caltanissetta), Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela (in provincia di Messina). Le misure restrittive saranno in vigore da venerdì 24 a venerdì 31 dicembre. I 6 citati Comuni si aggiungono agli altri già in zona arancione da alcuni giorni e fino al 27 dicembre: Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina).