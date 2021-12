Coronavirus: in Italia sono 44.595 casi mai così tanti. In Sicilia + 2.078

Sono 44.595 i nuovi positivi in Italia al Coronavirus, mai così alti ad oggi. Sono 168 i deceduti (totale da inizio pandemia di 136.245) e 17.117 guariti (totale 4.950.780). I tamponi processati sono 901.450, il numero più alto da inizio pandemia, ma il tasso di positività comunque sale al 4,9%.

Sono 8.722 i ricoverati in degenza ordinaria, 1.023 quelli in Intensiva con 93 ingressi giornalieri; mentre sono 420.284 le persone in isolamento domiciliare.

Nel paese sono 430.029 gli attuali positivi in totale, con un incremento di 27.300 casi.

In Sicilia invece, sono 2.078 i positivi di oggi, con 15 decessi (totale 7.396) e 832 guariti (totale 317.074). La Regione Sicilia comunica che 40 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti il 17/12/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 5 IL 21/12/21 – N. 8 IL 20/12/21 – N. 1 IL 19/12/21 – N. 1 IL 05/12/21 – N. 1 IL 30/11/21 – N. 1 IL 28/11/21.



Gli attuali positivi nell’isola sono 23.635, con un incremento di 1.231 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +41.651 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 570 (+10) pazienti sono ricoverati con sintomi, 76 persone sono in terapia intensiva (+3).