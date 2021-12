Covid, 30.798 nuovi casi e 153 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sfonda il tetto dei 30 mila il numero dei nuovi casi Covid in Italia. Per l’esattezza sono 30.798, mai così tanti nel 2021. Quasi il doppio – secondo i dati del ministero della Salute – di quanto rilevato nelle 24 ore precedenti, quando si erano registrati 16.213 nuovi contagiati a fronte di 851.865 tamponi processati e che determina un tasso di positività al 3,61%. Crescono i decessi, 153 (+16).

I guariti sono 16.189, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia una crescita di 14.442 unità raggiungendo quota 384.144. Sul fronte dei ricoveri si osserva un incremento nei reparti ordinari di 280 pazienti a 8.381, superano quota mille i pazienti in terapia intensiva; sono esattamente 1.012 (+25) con 96 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 374.751 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (8.292), seguita da Veneto (4.716) e Piemonte (3.218).

(ITALPRESS).