Terremoto in Sicilia: tre scosse tra Enna e Catania

Intensa attività sismica, ieri, in Italia. L’episodio più rilevante si è registrato in mattinata in Lombardia, dove l’Ingv ha registrato una violenta scossa nel bergamasco (magnitudo 3.9) che è stata avvertita dalla popolazione fino alla zona di Milano.

Ma la terra è tornata a tremare, a più riprese, anche in Sicilia. Dopo una scossa di magnitudo 2.4 registrata nel tratto di mare compreso tra Capo d’Orlando e le Eolie, un episodio più rilevante si è verificato in serata, con due eventi sismici di magnitudo 3.5 e 2.0 che hanno avuto epicentro nell’ennese, a pochi chilometri da Troina, tra le 22.24 e le 22.28. Poco dopo la mezzanotte, un’ulteriore scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Ingv a Ragalna, in provincia di Catania (magnitudo 2.9), alle pendici dell’Etna.