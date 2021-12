Corsia preferenziale di via Roma, Grillo chiarisce: “La circolare verrà riattivata”

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo chiarisce la questione della corsia preferenziale di via Roma, che come abbiamo raccontato ieri, è stata revocato alla luce di una nuova ordinanza sindacale. In tal modo, di fatto, l’amministrazione lilybetana cancella il provvedimento con cui la Giunta Di Girolamo, nel 2019, aveva istituito la corsia preferenziale, contando di poter in tal modo incentivare i marsalesi ad usare maggiormente la circolare urbana.

“Definito il Piano parcheggi con i relativi lavori, che interesseranno nuove aree prossime al centro urbano – spiega Grillo – sarà possibile dare attuazione ad un programma di mobilità che prevederà altre zone a traffico limitato, riattivando anche la circolare senza la necessità di una corsia preferenziale in via Roma. Alla stessa circolare, tra l’altro, entro l’estate si aggiungeranno due nuovi bus elettrici finanziati da Agenda Urbana e che, partendo dai parcheggi, potranno servire altre aree come l’Ospedale e Sappusi”.