L’Impero ospita l’Orchestra filarmonica OFUS nata a Marsala con “Scheherazade”

La musica sinfonica torna a Marsala domenica 19 dicembre alle ore 19.30, al Teatro Impero l‘Orchestra filarmonica OFUS (Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia), composta da 60 elementi e diretta dal M° Antonio Giovanni Bono, eseguirà la suite sinfonica “Scheherazade” di Rimskij-Korsakov.

E’ il concerto finale del primo ciclo del corso di formazione per professori d’orchestra Music OF US, promosso dal Coordinamento Sezione Musica UCIIM Sicilia (Co.Se.MUS), in compartecipazione e con il patrocinio del Comune di Marsala. Un evento ispirato alle “Mille e una notte”.

GUARDA IL VIDEO:

“Nasce un nuovo organismo artistico-culturale da Marsala – afferma il Maestro Bono – che saprà prendersi cura della musica valorizzandone tutte le possibili implicazioni e declinazioni espressive”. Nel 2022 inizierà il secondo ciclo del corso dal titolo “Sulle orme di Mahler” e verterà sullo studio di una delle opere sinfoniche del compositore austriaco.

Sponsor dell’evento, Banca Don Rizzo e Cantina Donnafugata. Ingresso libero con super green pass (vaccino).