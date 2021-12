Al Parco delle Partigiane le Panchine “delle differenze” contro le violenze di genere

Dal pensiero della differenzA al pensiero delle differenzE è l’iniziativa che si sarebbe dovuta tenere in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne ma che, per causa piogge, è stata rinviata a ieri.

Le associazioni ANDE, CIF, FIDAPA, i Centri antiviolenza “Casa di Venere” e Metamorfosi, il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine delle avvocate ed avvocati di Marsala, Libera presidio di Marsala, ANPI, Archè, “Amici del Terzo Mondo”, U.S.S.M, si sono ritrovate al Parco delle Partigiane in zona Lungomare Salato, per inaugurare la panchina arcobaleno, simbolo di lotta alla violenza di genere e alle disuguaglianze. Un segno anche del pieno sostegno a quella che era la legge Zan – bocciata dal Senato – che puniva i reati di omotransfobia.

Caterina Martinez (Casa di Venere), ci racconta come è nata l’iniziativa: “A marzo/aprile scorso, Giuliana Zerilli dell’Anpi ha avuto l’idea di realizzare due panchine, una rossa e una arcobaleno nel parco delle partigiane, dove in futuro potrà realizzarsi un cippo in memoria. Abbiamo abbracciato la proposta nonostante io sia del parere che possiamo mettere qualsiasi panchina, ma se continueranno ad esserci violenze sulle donne non abbiamo fatto abbastanza. Questa estate – continua l’operatrice – abbiamo coinvolto i ragazzi, minori, della sezione penale di Marsala che svolgono delle attività con i Servizi Sociali comunali. Abbiamo parlato con loro della violenza sulle donne, di genere e all’inizio sono apparsi silenziosi. Poi abbiamo chiesto loro di realizzare le panchine, cosa che hanno fatto guidati da Giampiero De Vita”.

A partecipare sono stati anche gli studenti del Liceo Scientifico (che hanno letto aforismi a tema), del Liceo Classico e del “Pascasino” (hanno suonato il brano di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono”); la giornalista Chiara Putaggio ha letto un suo brano inedito in occasione della speciale giornata.

Ad intervenire per l’Amministrazione che ha patrocinato l’evento, il sindaco Massimo Grillo che ha parlato di “sinergia di intenti”.

Poi Martinez si dice soddisfatta della collaborazione tra tutte le associazioni femminili del territorio: “Possiamo dire oggi che a Marsala c’è una rete di associazioni che fa, si adopera e organizza”.