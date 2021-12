C1 Calcio a 5: il Tiki Taka cala il poker in casa del Marsala Futsal

Terza sconfitta interna stagionale per il Marsala Futsal che nel decimo

turno del Campionato di serie C1 di Calcio a 5, a fronte di una scialba partita, si è visto superato 1 a 4 dal Tiki Taka. Una gara senza mordente per i ragazzi di Anteri che oltre ad avere creato poco, sono stati meno brillanti del solito, sbagliando anche due dei tre tiri liberi concessi sul finale.

Dopo un filotto di 4 vittorie, tra campionato e coppa, così gli azzurri tornano con i piedi per terra, restano a quota 13 in classifica, a ridosso della zona playoff e all’orizzonte la trasferta a Partinico, contro il Caresse, fanalino di coda e in cerca di punti.

Il risultato di 1 a 4 sintetizza perfettamente l’andamento di una gara storta per il Marsala, possibilmente un incidente di percorso che merita un immediata risposta già sabato prossimo, prima della sosta natalizia.

Avvio di gara vivace ma sterile per entrambe le formazioni con gli azzurri ad avere le prime due palle goal dell’incontro. Al 9° minuto Perrella in piena area di rigore avversaria spizzica di testa il pallone rilanciato da Costigliola ma non centra la porta per pochi centimetri e al decimo il palo nega a Pizzo la gioia del goal. Al 18° Buffa salva il Marsala con un intervento prodigioso su conclusione ravvicinata di Musso ma nulla può al 25° sulla conclusione potente e precisa di Di Simone che dal limite dell’area, spedisce il pallone sotto la traversa. Tutto qui il primo tempo con il finale caratterizzato dal dualismo tra l’arbitro Fabio e Mister Anteri per alcune decisioni, ad avere la peggio con il cartellino giallo è stato ovviamente il tecnico marsalese.

Nella ripresa ci si attende una reazione del Marsala ma al pronti via, a trovare il raddoppio, è stato ancora il Tiki Taka con Romano che senza particolari pressioni spedisce in rete, sull’appoggio di Musso. Il Marsala va completamente in tilt e al 37° va sotto di tre goal con Giannola che vince un rimpallo e con un tiro senza pretese batte Buffa. Al 47°, in fine, Mancuso cala il poker resistendo prima alla marcatura di Foderà per poi spedendo in rete dalla sinistra. Negli ultimi dieci minuti il Marsala si sveglia e al 50°, su conclusione di Pizzo Di Simone si sostituisce al proprio portiere e salva sulla

linea. Al 53° è tiro libero per gli azzurri che Pizzo realizza anche se Di Paola riesce ad intuire. Nel recupero il Marsala usufruisce ancora di altri due tiri liberi ma in entrambe le occasioni Pizzo spara addosso al portiere.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Foderà, Perrella, Pizzo, Pellegrino

Giulio, Pellegrino Gabriele, Milazzo, Patti Alessandro, Patti Paolo.

Allenatore Marco Anteri

Tiki Taka: Di Paola, Perona, fava, Musso, Romano, Macaluso, Di Simone,

Fuschi, Ciolino, Baucina, Giannola. Allenatore Salvatore Rizzo

Arbitri: Fabio e Guagenti entrambi della sezione di Caltanissetta

Marcatori: 25′ Di Simone (T), 31′ Romano (T), 37′ Giannola (T), 43′

Mancuso (T), 53′ Pizzo (M) su tiro libero

Ammoniti: 26′ Musso (T), 30′ Anteri (M), 47′ Mancuso (T), 58′ Perona

(T), 59′ Perrella (M)

Note: 60’+1 e 60′ +3 Pizzo (M) fallisce un tiro libero