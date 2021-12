Scorrimento Veloce: da lunedì lavori nella galleria SS Filippo e Giacomo

Dopo oltre tre mesi di attesa – la gara d’appalto risale allo scorso 2 settembre – è stato possibile acquisire materiali, strumenti e segnaletica per avviare i lavori nella galleria Santi Filippo e Giacomo lungo lo Scorrimento Veloce Marsala-Aeroporto V. Florio. Ne da comunicazione l’Assessorato ai Lavori Pubblici che – tenuto conto degli interventi da effettuare – ha già preannunciato all’Amministrazione Grillo la temporanea chiusura dello Scorrimento per almeno dieci giorni, a decorrere da lunedì prossimo.

“Faremo di tutto per accelerare i lavori e recuperare il ritardo accumulatosi non dipendente dalla nostra volontà – afferma l’assessore Arturo Galfano -. Conclusi gli interventi, l’intero tratto sarà nuovamente transitabile e la galleria con migliori condizioni di sicurezza”.

L’attuale senso unico di marcia in un tratto dello SV è conseguente al sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco che, su sollecitazione della Prefettura, avevano ulteriormente verificato lo stato di sicurezza della galleria. L’Amministrazione Grillo aveva attivato la procedura affinchè fosse l’ANAS ad assumere la cabina di regia per i necessari interventi ma, nell’immediato – e per ovvie ragioni di sicurezza – era stato necessario istituire il senso unico di marcia.