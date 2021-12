Marsala: il Consiglio comunale approva lo schema di bilancio consolidato

Nella seduta odierna del Consiglio comunale di Marsala, l’Aula ha provveduto ad approvare lo schema di Bilancio consolidato.

La seduta si era aperta con l’intervento del Consigliere comunale Leo Orlando che, nella riunione precedente del Massimo Consesso Civico, ha fatto sapere di aver fondato un nuovo gruppo consiliare, Civicamente, assieme al collega Gabriele Di Pietra.

“Qui non si tratta – ha detto l’esponente di Sala delle Lapidi – di stabilire se ci collocheremo in opposizione o in maggioranza, quanto avere constatato che il nascere di questo nuovo gruppo proviene dall’evidenza del fallimento di tutta una serie di risposte che da parte dell’Amministrazione non sono state date alla cittadinanza. Ci riferiamo all’illuminazione pubblica, alla bitumazione delle strade, ma anche e soprattutto alla poca considerazione che l’Amministrazione Grillo ha del lavoro dei consiglieri comunali. Ci chiediamo – dice ancora Orlando -, che fine fanno gli atti di indirizzo e le mozioni che l’Aula va approvando?”.

In seguito, è intervenuto il consigliere Massimo Fernandez, che a nome della Commissione Pubblici Spettacoli ha rivendicato il coinvolgimento della stessa nella stesura della programmazione del settore per l’anno 2022.

Si è poi passato al punto relativo all’approvazione dello schema di bilancio consolidato. L’atto è stato illustrato dall’assessore alle Finanze, Michele Milazzo, e per la parte tecnica, dal dirigente Filippo Angileri.

Sono intervenuti anche il Presidente della Commissione consiliare, Pino Ferrantelli, e il consigliere Flavio Coppola. L’atto è stato poi approvato a maggioranza.

Si torna in Aula domani, alle ore 16, per l’aggiornamento della seduta.