Concorso “Il Presepe più bello 2021 – Città di Marsala”, al via le iscrizioni.

Si tratta della XVI edizione del Concorso di presepi

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala in memoria di Enrico Piccione, presieduta da don Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciali (in vetrina), a scuola o in Parrocchia.

La novità di questa edizione è quella di vivere il Natale esponendo un Presepe nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico.

Il concorso si divide in quattro categorie

1 – CONCORSO TRADIZIONALE (XVI Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2021”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare è semplice, basta mandare al 350.9692187 (in alternativa a 328.9138318 o 347.1846757): 4 foto (panoramica, natività, due dei particolari), 1 video (max 2 minuti), 1 foto con l’artista accanto al presepe realizzato.

2 – IL PRESEPE IN VETRINA IN CENTRO (II Edizione). Per incentivare le attività commerciali a realizzare il presepe, l’Associazione ripropone anche quest’anno “Il Presepe in vetrina” per le vie del centro (possibilmente nelle zone pedonali). Inoltre, per chi non possiede nessun presepe, il presidente dell’Associazione mette a disposizione alcune Natività della propria collezione privata con l’obiettivo di esporre questi piccoli Presepi lungo le vie del centro storico, dando vita ad una mostra itinerante. Per partecipare è semplice, basta chiamare i seguenti numeri: 350.9692187 – 328.9138318 – 347.1846757, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività.

3 – IL PRESEPE PIU’ CLICCATO SU FACEBOOK (VIII Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – dopo Natale, verranno caricati sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (II Edizione). Un’altra novità di questa edizione è riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni – singolarmente o in lavoro di gruppo – potranno disegnare, colorare o dipingere un elaborato sulla nascita di Gesù. Non ci sono vincoli di dimensioni o materiale da usare, solo tanta fantasia e inventiva. Entro il 21 dicembre 2021 le scuole che aderiranno a questa iniziativa dovranno inviare i loro elaborati: tramite posta (Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”, contrada Strasatti n.1120 – 91025, Marsala), tramite e-mail (ass.stelladibetlemme@virgiloo.it)

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 350.9692187 – 328.9138318 – 347.1846757.

Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, esamineranno tutto il materiale pervenuto e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio.

Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” (dedicato ad Enrico Piccione), organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla sedicesima edizione.

Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo, da tutti i punti di vista. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara, oltre cinquanta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio.

Le quindici edizioni precedenti sono state vinte da: Calogero Ferreri, Giovanni Di Dia, Salvatore Montalbano, Elena La Rosa, Michele Sorrentino, Anna Maria Licari, Stefano Saladino, Gaspare Veltri, Salvatore Donato, Stefano Titone, Enza Licari, Salvatore Donato, Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (due presepi ad ex-aequo), Stefano Titone e l’anno scorso – per la terza volta – Salvatore Donato.

La prima edizione del concorso è stata ideata e realizzata da Enrico Piccione e vinta proprio da Calogero Ferreri.