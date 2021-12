Giovinetto Mozia, Hopps (Lega): “Prioritario ascoltare la richiesta della Città di Marsala”

“Ancora questa mattina, e per l’ennesima volta nell’arco delle ultime settimane, mi sono confrontata con l’assessore Regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà rispetto l’Auriga di Mozia; incontri già svolti in maniera formale ed informale, in presenza e telefonici, a cui hanno anche partecipato il sindaco Massimo Grillo, l’assessore Arturo Galfano, la consigliera comunale Rosanna Genna e che hanno avuto lo scopo di portare all’attenzione dell’assessore della Lega l’istanza di una città e di una comunità che continua a chiedere che il Giovinetto di Mozia non lasci la sua naturale collocazione, quella all’interno del Museo gestito dalla Fondazione Whitaker”. Queste le parole della responsabile provinciale “Lega – Salvini Sicilia”, Marico Hopps.

La leader trapanese della Lega fa sapere che non è affatto contraria allo spostamento del Giovinetto di Mozia viste le garanzie ricevute in termini di trasferimento in sicurezza della scultura, avendo anche “assoluta certezza” del successivo rientro a Mozia da Palermo. “All’assessore Samonà chiedo però di tenere assolutamente in considerazione le richieste che arrivano dagli amministratori e dalle comunità, per noi prioritari. I marsalesi – continua la Hopps – chiedono che il Giovinetto di Mozia, identità di una città, resti a Marsala e noi rappresentanti della Lega di Matteo Salvini abbiamo il dovere di ascoltare e di comprenderne le motivazioni. All’Assessore Samonà l’invito a promuovere le meraviglie della provincia di Trapani tutta, ad iniziare proprio da quelle presenti nella città di Marsala, facendo sì che questo possa contribuire anche alla locale crescita economica continuando così l’eccezionale lavoro che sta svolgendo e portando avanti nel governo regionale da assessore della Lega”.