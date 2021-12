Balzo dei contagi in Sicilia, 836 nuovi casi di Covid e 5 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Balzo dei contagi in Sicilia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evidenzia un aumento dei casi, 836 quelli registrati oggi con un incremento pari a 174, a fronte di 26.359 tamponi processati determinando un tasso di positività pari al 3,17%. Lievissimo incremento dei decessi, 5 (+1), mentre sono 569 i guariti, e 262 gli attualmente positivi in più per un numero complessivo pari a 12.822. Lievissimo incremento dei reparti ordinari, 311 (+4), altrettanto lieve l’aumento delle terapie intensive, 45 (+1) con un nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 12.466 persone.

