Circolo PD “Iotti”: “Ripristinare lo Scorrimento Veloce, grandi disagi”. Pronta una petizione

Il Circolo Pd online Nilde Iotti, interpretando il crescente disagio di migliaia di cittadini, si rivolge al sindaco Massimo Grillo affinché provveda con la massima urgenza al ripristino dello Scorrimento Veloce che dal 16 luglio scorso è rimasto chiuso in un unico senso di marcia a causa dei lavori da effettuare nella galleria Santi Filippo e Giacomo e che finora non sono stati nemmeno avviati.

“Non esiste nessuna informazione che spieghi o giustifichi i motivi del mancato intervento, né si conosce quali siano le intenzioni dell’Amministrazione in merito alla programmazione per l’apertura di un cantiere per far meglio defluire il traffico da sei mesi bloccato – si legge nella nota -. Le difficoltà per i cittadini sono enormi, sia nei confronti di chi è costretto a fare un’altra tratta che comporta costi aggiuntivi oltre che una perdita di tempo, senza contare le ripercussioni negative con la creazione di un notevole appesantimento del traffico per le arterie circostanti e la viabilità, la SS 115 viene quotidianamente sovraccaricata, in particolar modo dai mezzi pesanti. A tutto questo si aggiunge il disagio più grave, quello causato da chi deve raggiungere con urgenza l’ospedale Paolo Borsellino. Ricordiamo che l’unica comunicazione dalla pagina istituzionale, fu quella con cui l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, in tempi celeri, all’installazione di un semaforo per garantire, provvisoriamente, la viabilità in entrambi i sensi di marcia di cui ancora oggi non c’è traccia. Per tutta una serie di inadempienze e ritardi chiediamo al sindaco la riapertura immediata di entrambi i sensi di marcia. A questo proposito vogliamo informare i nostri cittadini che ci faremo carico anche di una petizione popolare per sollecitare un urgente intervento da parte dell’Amministrazione”.

La coordinatrice del Circolo “Iotti”, Linda Licari, continua: “Con questa nota intendiamo manifestare, ancora una volta, la nostra preoccupazione per le sorti della città, cui si sommano altre situazioni di malessere che si verificano in altri settori e gangli vitali del nostro vivere quotidiano. Il fatto che in sei mesi non si riesce ad installare nemmeno un semplice semaforo, immaginiamo come potrà questa Amministrazione gestire i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un piano importante del Governo nazionale che potrà dare grande sostegno e rilancio alla nostra economia e alle nostre infrastrutture, considerato che il 50% verrà investito al Sud. Un’importante occasione anche per la nostra città che verrebbe vanificata per l’incompetenza, l’inerzia e l’indifferenza di questa amministrazione e del suo gruppo politico dirigente. In un processo di realizzazione degli interventi previsti, un ruolo centrale sarà giocato proprio dalle amministrazioni comunali. Basta ricordare che a fine settembre sono stati assegnati alle città 2,8 miliardi per il programma qualità delle abitazioni e della Mobilità sostenibile, altri miliardi saranno ripartiti per asili e scuole su cui i Comuni dovranno candidare progetti, così come altre risorse saranno allocate per i servizi, socio-sanitari e per la cultura. Sarà cruciale che essi abbiano capacità, non solo di partecipare ai bandi e di acquisire i finanziamenti, ma anche di progettare, mettere a bando, realizzare e completare le opere prima del 2026”.