“Risate cu’ tuttu u cori” spettacolo di Batticuore all’Impero con Guarneri-La Rosa

“Risate cu’ tuttu u cori” è il titolo dello spettacolo di beneficenza con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa organizzato dall’Associazione ‘Batticuore… Batti Onlus’ in collaborazione con l’Associazione culturale ‘CIURI’ per il 22 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Impero a Marsala.

Un appuntamento da non perdere, con uno dei presentatori più amati dal pubblico siciliano, che opera da tantissimi anni nel settore dell’informazione e dello spettacolo e con Enrico Guarneri, in arte Litterio Scalisi. Una serata all’insegna dell’allegria che prelude le festività natalizie e di fine anno, e che coniuga il relax e la sensibilizzazione alla prevenzione medica in generale con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari.

L’attività di prevenzione ha sempre contraddistinto l’Associazione ‘Batticuore… Batti ONLUS ETS”, nata dall’idea di un gruppo di amici con l’intento di creare una palestra di confronto tra ‘Scienza, Medicina e Noi Pazienti’, per una migliore diffusione dei temi relativi alla scienza cardiovascolare al fine di migliorare lo stile di vita dei cardiopatici e soprattutto dei soggetti sani, all’insegna del detto “prevenire è meglio che curare”. L’Associazione, nel percorso della riabilitazione, si è collocata come favorente le attività extra-ospedaliere da integrare con il pubblico, per promuovere le attività di prevenzione e diffondere la conoscenza di percorsi riabilitativi senza interrompere poi quello già seguito al di fuori del tessuto ospedaliero. Grande funzione in tutto questo ha l’autonomia della Cardiologia Riabilitativa nella cura e nella prevenzione della malattia cardiovascolare.

Il Direttivo di “Batticuore… Batti Onlus” è così composto: Gaspare Rubino, presidente, Walter Marino, vice presidente, Baldo Lombardo, tesoriere, Felice Licari, segretario, Giovanni Urso, consigliere, Baldassare Guarrato, consigliere, Antonino Bastone, consigliere.

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 12. Prevendita presso I VIAGGI DELLO STAGNONE, in Via dei Mille a Marsala.