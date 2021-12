Alcamo: illuminazione in Piazza Renda e lavori al verde comunale

Da ieri sera è in funzione l’impianto di illuminazione della centralissima Piazza Pittore Renda, ad Alcamo. Proprio la scorsa settimana il sindaco Domenico Surdi e l’assessore all’ambiente, insieme alla ditta che si occupa di illuminazione e all’ufficio competente, i tecnici della Direzione 4, avevano fatto un sopralluogo per programmare un intervento immediato a seguito delle numerose segnalazioni pervenute per il mancato funzionamento delle luci della piazza e delle zone limitrofe.

“Da ieri – dichiarano congiuntamente l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Ferro e l’assessore al Verde e servizi ambientali Alberto Donato – Piazza Pittore Renda ha nuovamente l’impianto di illuminazione funzionante, dopo gli interventi di riparazione e manutenzione dello stesso; le azioni future previste sono, sempre per la piazza, i lavori di pulizia e potatura degli alberi”.

Da sabato scorso proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino.

A darne notizia l’assessore alle Politiche Ambientali e al Verde, Alberto Donato che dichiara: “Questo è uno degli interventi previsti per la cura e la manutenzione del verde pubblico cittadino; in particolare gli operai della Roma Costruzioni faranno i lavori di potatura, asportazione di fogliame e pulitura delle siepi. Continua l’assessore “vogliamo che la cura e la manutenzione degli spazi verdi cittadini siano oggetto di interventi programmati e vicini nel tempo, nel rispetto e mantenimento del decoro urbano”.

Le vie e le piazze interessate sonoVia Veronica Lazio, Piazza Ciullo, Via Tenente Vito Manno, Collegio Dei Gesuiti, Piazza Bagolino, Piazza della Repubblica, Via Rocco Chinnici, Viale Europa, Viale Italia, Piazza Pittore Renda, Via Delle Magnolie, fine Via Sen. F.sco Parrino, Via Giovanni Verga, Via Kennedy, Via Senatore Francesco Parrino, Via Stefania Naselli (Palestra Tre Santi), via Monte Bonifato, S.S. 113 (vicino abbeveratoio), Villetta piazzetta Garibaldi, Corso Dei Mille, contrada Magazzinazzi, Battigia.

E’ iniziata la manutenzione straordinaria delle aree a verde della Città, comprese le ville comunali.