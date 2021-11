Mercatini Natalizi a Marsala, c’è un avviso di gestione. Si sposteranno a Porta Nuova

Su direttiva dell’Amministrazione comunale è stato pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Marsala l’avviso pubblico, a firma del Segretario generale Andrea Giacalone, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei “Mercatini di Natale” che ritorneranno a realizzarsi in Città dopo qualche anno di assenza e Covid-19 permettendo. L’organizzazione dei Mercatini Natalizi verrà attuata attraverso l’affidamento a soggetti interessati a realizzare e coordinare l’evento. Quest’anno non si terranno più in via Roma – che torna da questo week end chiuso al traffico veicolare – ma in Piazza della Vittoria, ovvero a Porta Nuova, dall’8 dicembre al 6 gennaio, con apertura nei giorni feriali dalle ore 16 alle 20 e il sabato, la domenica e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10 alle 22. Sono 8 le casette messe a disposizione dal Comune, ma chi si aggiudicherà l’organizzazione dei mercatini, ne dovrà mettere a disposizione altre 10 similari.

Le casette poi, dovranno essere affidate a artigiani e hobbysti per la vendita di prodotti natalizi, mentre i venditori di prodotti alimentari non potranno essere più del 40% delle casette assegnate. Una casetta dovrà essere messa a disposizione a titolo gratuito per organizzazioni no profit. La richiesta su relativo schema è scaricabile dal sito del Comune di Marsala alla voce “Avvisi Importanti”. Le domande con la dizione “Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Natale a Marsala – Mercatini Natalizi 2021 dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it e pervenire al protocollo, pena di esclusione, entro le ore 14 del prossimo 2 dicembre.