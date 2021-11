Calcio a 5 C1: la Primavera Marsala torna rimedia un pari contro il Cus Palermo

Con un tirato 2 a 2, contro il Cus Palermo, valido per la nona giornata di Campionato dì calcio a 5 serie C 1, la Primavera Marsala smorza l’andamento negativo degli ultimi due match, giocati fuori casa in quel di Palermo.

Gara decisamente equilibrata, dove gli azzurri, senza i soliti errori sotto porta, avrebbero evitato un epilogo di gara meno concitato e avrebbero potuto conquistare tre punti importanti per il proseguo del campionato.

Protagonista del match il portiere del CUS Palermo, Paolo Misureca, che si è distinto per aver difeso ad oltranza la propria porta contro le incursioni dei padroni di casa che non hanno mai perso di vista la porta avversaria.

Un punto dal sapore amaro, viste le tante occasioni sprecate ma importante per i ragazzi di mister Figuccio, che hanno faticato nelle due gare precedenti che li hanno visti scontrarsi con i detentori della classifica.

Partenza grintosa per gli ospiti che violano la porta di Cusumano con Cannata e si portano in vantaggio.

La Primavera accusa il colpo ma si sposta in avanti fino a quando con gran goal del numero 10, Mauro Bonura conquistano il pareggio. Si concludono sull’ 1 a 1 i primi trenta minuti di gioco. La ripresa del gioco vede una partita ancora equilibrata con una serie di tentativi di violare la porta di Cusumano e altrettanti tentativi,se non di più, di andare a segno nella porta avversaria da parte dei padroni di casa. Contropiede del Cus Palermo che raggira la difesa e viola la porta di Cusumano che lascia entrare il goal dell’ 1 a 2. Non demorde la Primavera che dopo il rigore fallito degli avversari, concesso in maniera discutibile da parte del direttore di gara, va a segno con il numero 9, Giuseppe Lo Presti sul finire del secondo tempo. Termina con il risultato di 2 a 2 una partita sofferta, bella dal punto di vista del gioco in campo e che regala un punto importante ad entrambe le compagini.

Si porta a 11 punti la Primavera a perimerito con il San Vito e a pochi punti di distacco dalle squadre limitrofe sopra e sotto classifica.

Si delinea un campionato molto equilibrato con le eccezioni del Villaurea e Real Termini che detengono la testa della classifica e il Caresse ai piedi.

Un po’ di rammarico per mister Figuccio ” … per una partita che si poteva vincere. Siamo una squadra che costruisce tanto ma che non concretizza abbastanza”.

Tutti concentrati, adesso per la prossima partita contro lo Sporting Alcamo.

Tabellino del gioco:

ASD PRIMAVERA MARSALA Cusumano, Saladino, Figuccio, Pellegrino, Barry, Bonura, Lo Presti, Corrao, Sciacca, Scarpitta, De Marco, Centonze.

Mister: Alessandro Figuccio

CUS PALERMO: Misuraca, Provenza, Colosi, Salamone, Intravaia, Virzì, Miliro, Comandatore, Cannata, Miranda, Termini, Morena

Mister

Marcatori: Cannata ( C.), Bonura (P.), Intravaia (C.), Lo Presti (P.)

Direttore di gara: Francesco Campionato della Sezione di Enna, Antonino Schifano della sezione di Trapani.

Note: si è giocato in presenza di pubblico