Eccellenza: la Dolce Onorio Marsala conquista un pareggio contro il Monreale

L’11ª giornata di Campionato Eccellenza Sicilia Girone A, ha visto gli azzurri della Dolce Onorio Marsala portare a casa un punto prezioso, nonostante l’ultimo posto fisso in classifica.

Lo fa contro il Monreale al Municipale di Paceco, in quanto ancora lo Stadio “Nino Lombardo Angotta” non è disponibile. Da settimane infatti, è attesa la riunione della Commissione Pubblici Spettacoli che sembra tardare a pronunciare una decisione definitiva sul campo marsalese.

Un match da play off per i ragazzi di Mister DAnghio che hanno comunque giocato la loro partita per fare bene con una squadra più abbordabile. Il campo li ha premiati ma solo sul finale di gara, grazie alla rete di Foglia su colpo di testa ravvicinato. I ragazzi di mister Rosario Bennardo erano andati avanti di un goal con una prodezza di Giglio, ma sprecano tanto e lasciano macinare campo ai padroni di casa.

La Dolce Onorio così si porta a 3 punti in classifica anche se ancora fanalino di coda, mentre gli sfidanti vanno a 8; tra le due squadre ci sono Cus Palermo e Casteltermini a 5 punti.