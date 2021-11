Marsala: materassi e altri rifiuti abbandonati nei canali di contrada Giunchi

Ancora rifiuti abbandonati sul territorio marsalese. Questa volta siamo in contrada Giunchi, dove sono stati abbandonati due materassi tra il terreno e il canale d’acqua che, se si intasa, l’acqua rischia di non defluire con la conseguenza che nelle giornate di pioggia le cosiddette “sachie” non la contengono allagando la strada e rendendola impraticabile e non distinguibile dai canali stessi.

Numerosi altri rifiuti (vetro, plastica, carta) sono stati abbandonati nel terreno vicino, nei pressi del passaggio a livello.