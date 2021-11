Calcio Femminile: il Marsala in campo per la Coppa Italia Eccellenza contro il Gloria

Con il Campionato in pausa per due settimane, è tempo di Coppa per il Calcio Femminile Marsala. Questa domenica, infatti, è in programma il turno di andata del Preliminare di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Non ci sono quindi “punti in palio”, ma sarà per staff e società sempre e comunque una competizione ufficiale da onorare, e un altro obiettivo stagionale da cercare di agguantare.

Le azzurre lilibetane saranno di scena al “Valentino Mazzola” di San Cataldo (CL), contro la locale formazione del Gloria, compagine che in campionato milita a differenza delle azzurre nel girone B. Capitan Federica Cucuzza e compagne cercheranno di mettere subito a riparo la qualificazione al turno successivo, per poter giocare con più tranquillità il ‘return match’ della settimana prossima a Capo Boeo. Si giocherà domenica 21 novembre alle ore 17:00, ed arbitrerà l’incontro il signor Giuseppe Mangiapane della Sezione AIA di Agrigento.