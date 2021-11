B Drago Pallamano: Th Alcamo torna in campo contro l’Aretusa

Th Alcamo che torna in casa domani, sabato 20 novembre, per affrontare l’Aretusa nel big match della quinta giornata della Serie B Drago.

Si gioca alle 18.30, partita che verrà arbitrata dalle signore Sardisco e Venturella. Entrambe le formazioni hanno sin qui vinto nelle tre precedenti partite, avendo ancora un match da recuperare. Aretusa formazione molto giovane, che per questa stagione ha anche ingaggiato un giocatore straniero, il portoghese Leone Santos Almeida chiamato a dare peso ed esperienza alla Formazione del presidente Villari.

Th Alcamo, Aretusa andra in onda in diretta televisiva su tele Tris, canale 172 in tutta la Sicilia e sulla pagina Facebook della Figh Sicilia alle ore 18.30 di Sabato 20 Novembre.In casa Th Alcamo parla il Terzino Simone Saitta (nella foto), quarta stagione consecutiva ad Alcamo per il forte giocatore palermitano. “Siamo molto stimolati dalla sfida con l’Aretusa, squadra che come noi ha sempre vinto in questo inizio di campionato – dice Saitta – squadra giovane ma che gioca bene, hanno anche uno straniero, avversario assolutamente da non sottovalutare come abbiamo fatto in questo inizio di stagione con massima determinazione e concentrazione”.