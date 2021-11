A Mazara Trofeo LNI “Giovanni Tumbiolo” compianto fondatore del Distretto della Pesca e di Blue Sea Land

Si è disputato domenica 14 novembre il Trofeo LNI “Giovanni Tumbiolo” organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Mazara del Vallo.

Domenica mattina si è potuto disputare, nella zona di mare antistante il Lungomare San Vito a Mazara del Vallo, la manifestazione velica intitolata “Trofeo LNI Giovanni Tumbiolo”, regata organizzata Lega Navale Italiana – Sezione di Mazara del Vallo. La manifestazione che si doveva svolgere prima domenica 31 ottobre in occasione della giornata conclusiva della X edizione di Blue Sea Land ma rinviata per mancanza di vento, fu rinviata al 7 novembre per essere nuovamente rinviata al 14 novembre a causa condizioni meteo marine avverse.

Il trofeo è dedicato al compianto fondatore e presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, nonché ideatore dell’expo Blue Sea Land, scomparso prematuramente il 15 giugno 2018. Ad aggiudicarsi il trofeo l’imbarcazione NUT dello skipper Carmelo Buscarino, al secondo posto l’imbarcazione Perla Nera di Riccardo Cefalù e terza l’Asinelli di Domenico Rocca.

“E’ stata particolarmente commovente la premiazione – afferma il presidente della Sezione Giampiero Tilotta – che vedeva la graditissime presenza dell’avvocato Daniela Grimaudo vedova di Giovanni Tumbiolo. Questo trofeo è stato fortemente voluto dalla sezione, diverrà uno degli appuntamenti fissi e più sentiti della nostra sezione, prosegue Tilotta, perché noi amiamo Mazara ed il suo mare per cui Giovanni si era tanto speso nella sua vita. Infine, un ringraziamento ai nostri soci impegnati nell’organizzazione e gli armatori coi loro equipaggi che si sono contesi il Trofeo”.